الأمين العام

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وجرى خلال الاجتماع بحث جملة من الموضوعات ذات الشأن التجاري التي تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفقا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون، ومناقشة الجهود المبذولة من الأمانة العامة لمجلس التعاون وسلطنة عمان- دولة الرئاسة- بشأن العمل على انتهاء مشاريع صياغة القوانين والأنظمة التجارية بين دول مجلس التعاون وفق البرنامج الزمني المعتمد، وذلك حسب قرار لجنة التعاون الدولي في اجتماعها الـ63 الذي عقد في أكتوبر 2022م.
وشهد الاجتماع الذي عقد بمشاركة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خالد السنيدي، استعراض أبرز الموضوعات والقضايا ذات الشأن التجاري والاستثماري والصناعي، وسبل تعزيز مسيرة تكامل العمل المشترك بما يسهم في دفع مسيرة النمو والتكامل الاقتصادي الخليجي.
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