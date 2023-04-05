شكرا لقرائتكم خبر مركز التخصيص ينشر معلومات 140 مشروعا معتمدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ المركز الوطني للتخصيص وبالتعاون مع القطاعات المستهدفة بالتخصيص، نشر سلسلة مشاريع التخصيص المكونة من 200 مشروع معتمد في 14 قطاعا مستهدفا بالتخصيص، حيث تم نشر معلومات نحو 140 مشروعا فيما سيتم نشر الـ60 مشروعا الأخرى خلال الفترة المقبلة.

ويهدف المركز من نشر هذه المشاريع إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للتعرف على مشاريع التخصيص بالمملكة وطبيعتها قبل فترة كافية من طرحها رسميا للسوق، مما يعزز من قدرات المستثمرين في الاستعداد المسبق والتحضير الجيد، ويضمن كفاءة الطرح للمشاريع ومخرجاتها.

وقال وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد الجدعان، «إن نشر هذه المشاريع يمثل فرصا واعدة للمستثمرين المحليين والدوليين ضمن رؤية المملكة 2030، التي تعنى بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وتوفير الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي، بالإضافة إلى الاستمرار في نشر المشاريع مما يعزز من قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في جذب استثمارات دولية جديدة، داعيا في الوقت نفسه القطاع الخاص المحلي للاستفادة من الفرص المعلن عنها».

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند باسودان أن تفاصيل سلسلة مشاريع التخصيص لكل قطاع ستكون متاحة أمام المستثمرين والمهتمين بشكل تسلسلي ومستمر عبر الموقع الالكتروني للمركز والقطاع المعنى ووزارة الاستثمار، حيث تقوم وزارة الاستثمار بدور الشريك والممكن في عملية تسويق وجذب المستثمرين للفرص المطروحة.

وأشار باسودان إلى أنه تم في هذه المرحلة نشر معلومات ما يقارب 140 مشروعا وسيتم نشر تفاصيل بقية المشاريع خلال الفترة المقبلة، مبينا أن سلسلة المشاريع الحالية تأتي كثمرة جهود منظمة ومتراكمة قامت بها منظومة التخصيص مع القطاعات لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مشاريع التخصيص:

