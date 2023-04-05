شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولًا بالبورصة خلال الربع الأول من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال الربع الأول من العام الجاري، بحجم تداول بلغ 412.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 20.5 مليار جنيه، يليه سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 404 ملايين ورقة، وقيمة تداول 7.4 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 1.1 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 6.2 مليار جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 567.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 5.6 مليار جنيه، ثم "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول 293.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 4.9 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الدوري.

وفى المركز السادس "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 100.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 4.2 مليار جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 1.1 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 3.8 مليار جنيه، ثم "السويدي إليكتريك"، بحجم تداول 278 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 3.7 مليار جنيه، وفى المركز التاسع "بالم هيلز للتعمير"، بحجم تداول 1.2 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 2.5 مليار جنيه، وجاءت في المركز الأخير "الإسكندرية للزيوت المعدنية" بحجم تداول بلغ 323.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"، قد ارتفع بنسبة 12.47%، ليغلق عند مستوى 16418.53 نقطة، خلال جلسات الربع الأول من عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستوى 2807.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 4232.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنسبة 10.29% ليغلق عند مستوى 19546.45 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 5.99% ليغلق عند مستوى 3353.68 نقطة.