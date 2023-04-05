شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "السياحة" بنسبة 2.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2.6%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1%، وصعدت قطاعات البنوك، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والأغذية والمشروبات والتبغ، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%، 0.8%، 0.6%، 0.5%، على التوالي.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.3%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.8%، وهبط قطاعي الموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%، وانخفض قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمقاولات والإنشاءات والهندسية، والخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.2%.

كما تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا، فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.086 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 514.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.1 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.57%، والعرب على 10.3%، واستحوذت المؤسسات على 25.10% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.89%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 96.2 مليون جنيه، 8.8 مليون جنيه، 46.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 807.9 ألف جنيه، 26 ملايين جنيه، 124.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 17019 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2909 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 20220 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 7035 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2955 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4444 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3474 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 1248 نقطة.