زيادة جديدة في أسعار السجائر الأجنبية بدءا من الغد.. تعرف عليها

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت شركة "فيليب موريس مصر" رفع أسعار منتجات السجائر والتبغ التي تبيعها في السوق المحلي، وفقا لما أعلنه ابراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات.

ووفقا لموقع "مصراوي"، فإنه من المقرر أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة بدءاً من يوم غد الخميس.

وستصبح الأسعار كالتالي:

ميريت بأنواعها 59 جنيها.

مرلبورو أحمر 54 جنيها.

مرلبورو جولد 54 جنيها.

مرلبورو كرافتيد بأنواعها 44 جنيها.

ال اند ام أحمر 39 جنيها.

ال اند ام ازرق 39 جنيها.

ال اند ام سيلفر 39 جنيها.

ال اند ام فوروارد 39 جنيها.