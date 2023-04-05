شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 5-4-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 5-4-2023.



إيقاف تداول 4 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل.





البورصة تخسر مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا، فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.086 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 514.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.1 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.57%، والعرب على 10.3%، واستحوذت المؤسسات على 25.10% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.89%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 96.2 مليون جنيه، 8.8 مليون جنيه، 46.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 807.9 ألف جنيه، 26 ملايين جنيه، 124.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 17019 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2909 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 20220 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 7035 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2955 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4444 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3474 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 1248 نقطة.

وصعدت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 68 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 39.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.14%.

- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 38.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.42%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 52.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.42%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.129 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.40%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 2.291 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.56%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.268 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.62%.

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 59.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.33%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.49%.

- النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 23.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.38%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 30.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.73%.