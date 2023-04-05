شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 34.4 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أهم وأبرز القضايا الاقتصادية التي تم نشرها على مدار اليوم، والتي من بينها أداء البورصة المصرية وكذلك سوق الذهب والأسهم وكافة التطورات فى أداء وزارات المجموعة الاقتصادية.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص لتصل إلى 76 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 45 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 68.8% وبلغت قيمة الواردات المصرية من قبرص 9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 24 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 62.5%.

ارتفاع الصادرات إلى قبرص

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وقبرص لتصل إلى 85 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 69 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.2%.

ومن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى قبرص خلال عام 2022 جاء الحديد والصلب بقيمة 18.5مليون دولار، ومنتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 15مليون دولار، وورق ومصنوعاته بقيمة 10.2 مليون دولار، وأغذية حيوانات بقيمة 7.6 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 6.1 مليون دولار.



تباين مؤشرات البورصة المصرية تباين مؤشرات البورصة المصرية تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا، فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.086 مليار جنيه. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 17019 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2909 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 20220 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 7035 نقطة. وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2955 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4444 نقطة.

ارتفاع الاحتياطى النقدى أعلن البنك المركزي المصرى، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 95 مليون دولار ليبلغ نحو 34.447 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2023 ، مقارنة بنحو 34.352 مليار دولار خلال فبراير السابق له. وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى. يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت فى اجتماعها، الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 2% إلى 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب.

الإحصاء: انخفاض عدد المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة للخارجأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء "النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2022".

ومن أهم المؤشرات الإحصائية بالنشرة بلغ إجمالي عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الـذين إكتســبوا صـفــة المـهاجـر 317 مـهاجـــراً عــــام 2022 (86 مهاجــراً و 231 مهاجــراً إكتسبوا صفـــة المهاجر ) مقابــــل 388 مهاجــراً عـام 2021 بانخفاض قدره 18.3٪.

وبلـــغ إجمالي عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر 317 مــهاجـراً عــــــام 2022 منهم (253 مهـاجـراً أصـــلى بنســبة 79.8٪، 64 مرافق بنسبة 20.2٪)، وبلـغ عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر من الذكور 256 مـهاجــر من الذكور بنـسبة 80.8٪ (52 مصري حصل على موافقة للهجرة بنسبة 16.4 ٪ و 204 مصري اكتسب صفة مهاجر بنســبة 64.4٪) من اجمالي عدد المهاجرين .