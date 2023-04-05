بعد أيام من رفع الفائدة.. بيان عاجل من البنك المركزي بشأن الاحتياطي الأجنبي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البنك المركزي المصرى، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 95 مليون دولار ليبلغ نحو 34.447 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2023 ، مقارنة بنحو 34.352 مليار دولار خلال فبراير السابق له.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت فى اجتماعها، الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 2% إلى 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب.

وقرر البنك المركزى المصرى، رفع سعر الائتمان والخصم إلى 18.75% .