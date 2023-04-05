تعيين عبود ماهر متحدثا رسميا لوزارة التجارة والصناعة

القاهرة - سامية سيد - اصدر المهندس احمد سمير ووزير التجارة الصناعة قرارا بتعيين الكاتب الصحفي عبود ماهر مستشار اعلامي ومتحدث رسمي للوزارة ..

الجدير بالذكر أن الكاتب الصحفي عبود ماهر يعمل نائبًا لمدير تحرير جريدة الأهرام، ولديه خبرة تمتد على مدار 18عامًا في المجال الصحفي والإعلامي.

وكان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عقد لقاءً موسعاً مع وفد البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير برئاسة كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" تناول بحث مشروعات ومبادرات البنك الحالية والمستقبلية بالسوق المصري، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، وأيمن الزغبي، المدير الإقليمي للبنك في القاهرة.

وقال الوزير إنه جاري التنسيق حالياً مع البنك لاستضافة القاهرة للنسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقي المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للخروج بهذا الحدث الهام بالشكل الذي يليق بمكانة مصر في قلب القارة الإفريقية.

وأوضح سمير أن المعرض يستهدف تعزيز التجارة البينية بين مختلف الدول الإفريقية وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بالقارة، حيث يمثل المعرض فرصة متميزة لتجمع ممثلي كبريات الشركات الإفريقية وعقد صفقات تحقق التكامل التجاري والصناعي والاستثماري في القارة السمراء، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يشارك بالمعرض شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام التي تمثل كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية من كافة الدول الإفريقية.

وأضاف الوزير أن استضافة هذا المعرض يأتي في إطار التعاون الدائم بين الوزارة وأفريكسيم بنك لدعم الشركات المصرية في القارة الإفريقية في مختلف القطاعات.