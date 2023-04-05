شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 34.45 مليار دولار بنهاية مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزي المصرى، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 95 مليون دولار ليبلغ نحو 34.447 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2023 ، مقارنة بنحو 34.352 مليار دولار خلال فبراير السابق له.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت فى اجتماعها، الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 2% إلى 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب.

وقرر البنك المركزى المصرى، رفع سعر الائتمان والخصم إلى 18.75% .