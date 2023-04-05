شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: انخفاض عدد المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة للخارج والمكتسبين لصفة مهاجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء "النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2022".

ومن أهم المؤشرات الإحصائية بالنشرة بلغ إجمالي عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الـذين إكتســبوا صـفــة المـهاجـر 317 مـهاجـــراً عــــام 2022 (86 مهاجــراً و 231 مهاجــراً إكتسبوا صفـــة المهاجر ) مقابــــل 388 مهاجــراً عـام 2021 بانخفاض قدره 18.3٪.

وبلـــغ إجمالي عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر 317 مــهاجـراً عــــــام 2022 منهم (253 مهـاجـراً أصـــلى بنســبة 79.8٪، 64 مرافق بنسبة 20.2٪)، وبلـغ عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر من الذكور 256 مـهاجــر من الذكور بنـسبة 80.8٪ (52 مصري حصل على موافقة للهجرة بنسبة 16.4 ٪ و 204 مصري اكتسب صفة مهاجر بنســبة 64.4٪) من اجمالي عدد المهاجرين .

بلـغ عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر من الإنــاث 61 مهاجرة من الاناث بنسبة 19.2٪ من إجمالى عدد المهاجرين (34 مصرية حصلت على موافقة للهجرة بنسبة 10.7 ٪ و 27 مصرية اكتسبت صفة مهاجر بنســبة 8.5٪) من اجمالي عدد المهاجرين .

الولايات المتحدة الامريكية تمثل المرتبة الاولي من حيث عدد المهاجرين الذين حصلوا علي موافقة للهجرة بالخارج بنسبة 44.8 % عام 2022.

وتأتـى الولايات المتحدة الامريكية فى المرتبـة الأولـى من حيث عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر عام 2022 حيث بلغ 142 مهاجر بنسبة 44.8٪، يليها ايطاليا بعدد 83 مهاجــراً بنسبــة 26.2٪، ثــم كنــدا بعـــدد 51 مهاجراً بنسبة 16.1٪ من اجمالي عدد المهاجرين .

وتأتى الفئة العمرية ( 40-44 سنة ) فى المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر حيث بلـــغ 58 مهاجــراً بنسبـة 18.3٪ من إجمالى عدد المهاجرين .

واستحوذت فئة المتزوجين علي النصيب الاكبر من اعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر حيث بلغ 216 مهاجر بنسبة 78.5٪ من إجمالي عدد المهاجرين.

ويأتى الحاصلين على مؤهلات جامعية فى المرتبة الأولى من اعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر بلغ 150 مهاجراً بنسبة 49٪ من إجمالى أعداد المهاجــرين والذين اكتسبوا صفـة المهاجــر).

واستحوذت فئة الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) علي النصيب الاكبر من اعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر حيث بلغ 128 مهاجر بنسبة 44.1٪،و استحوذ العـــاملـين المشتغلين بالقطــاع الخاص علي النصيب الاكبر من اعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر حيث بلغ 207 مهاجر بنسبة 66.6 ٪ يليهم الأفـراد الـذين لـم يسبق لهم العمــل مثل: ربـات البيوت وحـديثي التخرج و المتفرغون للدراسة (أخري) حيث بلغ عددهم 77 مهاجراً بنسبة 24.8٪ مـــن إجمــالـى المهــاجـرين .

وبلغ عدد المصريين الــذين إكتسبوا جنسيات أجنبية 3498 مصرى عـام 2022 مقابـل 3142 مصرى عـــام 2021 بنسبــة زيادة قدرهـا 11.3٪ (2100 مصرى حصلوا عــلى موافقة بالتـجنس مع الإحتفـاظ بالجنســـية المــصــريـة بنـسبة 60٪ بينما 1398 حصـلوا على موافقة بالتجنس مع عدم الإحتفـاظ بالجنســية المصـريـة بنسبة 40٪).