شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المزاد العلنى لطرح محال تجارية بمركز مارينا العلمين السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد سرور، رئيس جهاز تنمية القرى السياحية، أنه تم طرح ٢٢ محلاً تجاريًا بمساحات تتراوح بين (26م٢ : 1300م٢)، و8 مخازن بمساحات تتراوح بين (26م٢ : 40م٢) بمركز مارينا العلمين السياحي، بنظام مقابل الانتفاع لمدة ثلاث سنوات بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2023.

وأشار رئيس جهاز تنمية القرى السياحية، إلى أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز تنمية القرى السياحية، لمن يرغب في المشاركة بجلسة المزاد.