الاقتصاد

تعرف على موعد المزاد العلنى لطرح محال تجارية بمركز مارينا العلمين السياحى

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القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد سرور، رئيس جهاز تنمية القرى السياحية،  أنه تم طرح ٢٢ محلاً تجاريًا بمساحات تتراوح بين (26م٢ : 1300م٢)، و8 مخازن بمساحات تتراوح بين (26م٢ : 40م٢) بمركز مارينا العلمين السياحي، بنظام مقابل الانتفاع لمدة ثلاث سنوات بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2023.

 

وأشار رئيس جهاز تنمية القرى السياحية، إلى أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز تنمية القرى السياحية، لمن يرغب في المشاركة بجلسة المزاد. 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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