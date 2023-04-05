شكرا لقرائتكم خبر عن قصير التيلة شرق العوينات يتفوق على أفضل أقطان العالم وفق التحاليل العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع بدء زراعة ألف فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات من نوعي " ليما " و"ايسا" ، أثبتت التحاليل الفنية لجودة الأقطان أن قطن العوينات يتفوق كثيرا على أجود الأقطان العالمية خاصة أقطان أوزبكستان عند تصنيعها غزول.

كشفت التحاليل الفنية التى حصل الخليج 365 على نسخة منها أن القطن الأوزبكى عند غزله 30 تريكو فإن عدد العيوب فيه تصل لـ 396 عيبا في كل ألف متر أو ما يعرف باسم IPI=396 " تحليل اوستر" العالمى .



قطن العوينات

وحول جودة الأقطان قصيرة التيلة التى نجحت مصر فى زراعتها شرق العوينات، كشف الخبير الاقتصادى أشرف بدوى ،أن قطن العوينات أعطى نتيجة تفوقت بجدارة على معظم الأقطان حسب تقارير الجودة، لافتا أنه من المعروف عالميا إنه لكى تنتج خيوط تريكو مسرحة تنافس بها الخيوط المستوردة أن تقل نسب العيوب عن 450 عيب فى ألف متر لخيط 30 مسرح تريكو.

وبالفعل ثبت بالتجارب العملية أن مجموع عيوب الغزل المنتج من قطن العوينات أقل وأفضل من الغزول المستوردة بمراحل، ووصل إلى أقل من 250 عيبى في ألف متر، أو ما تسمى الـ IPI= 245 عيوب الأوستر فى ألف متر كما تفوق على كافه الغزول، منها بعض الأقطان المصرية طويله التيلة، مثل القطن جيزة 95 الذى سجل نحو 312 عيبا، وجيزة 94 أيضا الذى سجل 365 عيب فى الألف متر، فى حين يسجل قطن العوينات فقط 245 عيبا فى ألف متر حسب تقرير شركة غزل المحلة ،ويتفوق علي جميع الأقطان ومنهم الغزول المستوردة وغزول المصانع الاستثمارية بالعاشر.