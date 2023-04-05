شكرا لقرائتكم خبر مجلس إدارة نادك يوصي بزيادة رأسمال الشركة إلى ملياري ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك» بزيادة رأس المال إلى ملياري ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، وذلك للتمكن من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.

وأوضحت الشركة في بيان على «تداول»، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وأشارت إلى أنه قد تم تعيين الرياض كابيتال مستشارا ماليا للطرح ولتقديم المشورة بشأن زيادة رأس المال وهيكلتها وإعداد المستندات ذات العلاقة وفق المتطلبات التنظيمية، مبينة أنه سيتم الإعلان لاحقا عند تقديم طلب ملف زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها.

ويأتي هذا بالإشارة إلى تدشين شركة نادك لخطتها الاستراتيجية حيث تسعى إلى تعزيز موقف الشركة الريادي في أسواق الأغذية والمستهلكين على المستويين المحلي والإقليمي، على النحو الذي سيمكن من نمو أعمال الشركة الحالية وتوسيع نطاق منتجات الشركة بالدخول في أنشطة جديدة للتحول إلى شركة غذائية متكاملة تستهدف الوصول إلى حجم مبيعات 6 مليار ريال في عام 2027، ومن أجل رفع الملاءة المالية للشركة لتمكينها من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.