«ريمات الرياض» تطرح فرصا استثمارية لوسائل إعلانية جديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت شركة «ريمات الرياض للتنمية»، الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض، حزمة من الفرص الاستثمارية في مجال الإعلانات الخارجية في مدينة الرياض، تشمل عددا من الوسائل الإعلانية الجديدة التي سيتم تفعيلها للمرة الأولى في العاصمة.

وأوضح وكيل الأمين للاستثمار والتخصيص في أمانة منطقة الرياض المهندس سلمان الدهمش أن إطلاق هذه الفرص يأتي كجزء من المخطط الإعلاني لمدينة الرياض الذي أعلن عنه سابقا من الأمانة، وتضمن التمكين لوسائل إعلانية جديدة مثل اللوحات الدعائية على واجهات المباني، الأراضي البيضاء والمباني تحت الإنشاء أو الترميم، وسيارات الأجرة العامة والحافلات، وذلك بأعداد مناسبة تضفي بعدًا جماليا للمدينة وتمنع من الانتشار غير المنظم للوحات في الطرق والشوارع، إلى جانب الإسهام في تحسين المشهد الحضري، وتمكين التحول الرقمي، وتنمية موارد مدينة الرياض بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية.

وقال الدهمش إن طرح هذه الفرص سيكون من خلال شركة ريمات الرياض للتنمية، التي من خلالها تسعى لبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص من خلال نماذج استثمارية نوعية ومبتكرة.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة ريمات الرياض للتنمية عبدالله أبوداود أن هذه الفرص تأتي امتدادا لما أعلنته الشركة -عند انطلاقتها- بإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الممكنة للعمل المشترك مع القطاع الخاص؛ للإسهام في إطلاق إمكانات منطقة الرياض، والارتقاء بمستوى الخدمات والمشاريع البلدية التي تهدف لتحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة لسكان وزوار منطقة الرياض، وتحقيق الاستدامة في التنمية الحضرية للمنطقة.

وتابع أبوداود، أن طرح هذه الفرص سيكون على مراحل تبدأ حاليا من خلال إطلاق 3 فرص جديدة، اثنتان منها فرص لواجهات المباني على المحاور المميزة بمدينة الرياض، وتشمل طريق الملك فهد، طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، وطريق الدائري الشمالي، بالإضافة إلى الفرصة الثالثة والخاصة بالإعلانات على الأراضي البيضاء والمباني تحت الإنشاء أو الترميم، على أن يتم خلال الفترة القادمة من العام 2023م -بمشيئة الله- طرح المرحلة الثانية التي تشمل حزمة من الفرص الإضافية لنفس النوع من الوسائل، بالإضافة إلى الإعلانات على سيارات الأجرة العامة والحافلات، التي تهدف من خلالها الشركة لاستحداث فرص استثمارية مميزة وفق نماذج عمل مبتكرة للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع نوعية تحقق قيمة مضافة للمدينة، وتواكب أحدث المتغيرات في هذا القطاع.

ودعت شركة ريمات الرياض للتنمية المهتمين كافة إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص التي تم طرحها من خلال بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص»، بالإضافة إلى زيارة الموقع الرسمي للشركة وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي؛ لمتابعة كل جديد عن الفرص الاستثمارية التي تقوم بطرحها.

طرح الفرص على مرحلتين:

