شكرا لقرائتكم خبر مزاد للعقارات في معرض مسكن مايو المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق النسخة الثانية من معرض مسكن العقاري، في مدينة الرياض، خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو 2023، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والبنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري، برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وسيشهد المعرض إطلاق أول مزاد عقاري من نوعه، وسيكون متاحا للشركات لطرح عقاراتها للبيع بالمزاد العلني، كما سيشهد المعرض تدشين مشاريع سكنية جديدة في الرياض توفر مئات الوحدات للأسر السعودية بأسعار تنافسية وتصاميم هندسية حديثة، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات التي تخدم قطاع الأعمال والأفراد.

ويسلط المعرض الضوء على المشاريع السكنية الجديدة والفرص التمويلية التي تتيحها الجهات المشاركة للزوار، كما سيتم استعراض المستجدات في تقنيات وأساليب البناء الحديثة في مجال البناء والتشييد وآخر ما توصلت له التقنيات من حيث سرعة التنفيذ والجودة؛ بهدف زيادة المعروض العقاري ورفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية.

معرض مسكن العقاري:







مدينة الرياض



الفترة 1 ـ 3 مايو 2023



أبرز الفعاليات: