مزاد للعقارات في معرض مسكن مايو المقبل

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وسيشهد المعرض إطلاق أول مزاد عقاري من نوعه، وسيكون متاحا للشركات لطرح عقاراتها للبيع بالمزاد العلني، كما سيشهد المعرض تدشين مشاريع سكنية جديدة في الرياض توفر مئات الوحدات للأسر السعودية بأسعار تنافسية وتصاميم هندسية حديثة، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات التي تخدم قطاع الأعمال والأفراد.
ويسلط المعرض الضوء على المشاريع السكنية الجديدة والفرص التمويلية التي تتيحها الجهات المشاركة للزوار، كما سيتم استعراض المستجدات في تقنيات وأساليب البناء الحديثة في مجال البناء والتشييد وآخر ما توصلت له التقنيات من حيث سرعة التنفيذ والجودة؛ بهدف زيادة المعروض العقاري ورفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية.
معرض مسكن العقاري:
- مدينة الرياض
- الفترة 1 ـ 3 مايو 2023
أبرز الفعاليات:
- إطلاق أول مزاد عقاري من نوعه للشركات لطرح عقاراتها للبيع.
- تدشين مشاريع سكنية بالرياض توفر مئات الوحدات بأسعار تنافسية.
- توقيع عدد من الاتفاقيات التي تخدم قطاع الأعمال والأفراد.
- استعراض المستجدات في تقنيات وأساليب البناء الحديثة.
- تسهيل التواصل مع المطورين والمقاولين وتوفير الاستشارات.
- إطلاق صناديق استثمارية عقارية وعرض أهم المشاريع للمطورين.
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