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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها استعرض أبرز المشروعات والبرامج التي تنفذها اللجان المختصة بالغرفة منذ مطلع العام الجاري 2023م وحتى نهاية العام. جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس شهد مناقشة استراتيجية الغرفة المستقبلية، إضافة إلى إقرار آليات استثمار بعض المشروعات الحيوية، وبحث مستجدات المشروعات الاستثمارية في منطقة عسير، ومهام اللجان في دعم قطاع الأعمال وتطوير بيئة العمل وتذليل الصعوبات التي قد تواجه المستثمرين في المنطقة بما يتواكب مع مرحلة التحول الاقتصادي، وإطلاق خدمات جديدة من خلال التطبيقات الذكية لخدمة رجال وسيدات الأعمال، وآليات تنفيذ الاتفاقيات التي عقدت مع عدد من الجهات العامة والخاصة لرفع كفاءة توطين الوظائف بمنطقة عسير.

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