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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله، استقبل بمقر المحافظة، أمس، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد يوسف ناغي، وأعضاء المجلس الجديد في دورته 23. وهنأ الأمير سعود رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة وأعضاء المجلس الجديد، متمنيا لهم التوفيق والسداد. وأكد محافظ جدة أهمية دور المجلس للقيام بواجباته ومسؤولياته، مشيرا إلى أهمية خلق بيئة جاذبة للمستثمرين ودعم قطاع الأعمال تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

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