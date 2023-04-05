«المنافسة» تغرم شركة ومكتبا 2.11 مليون ريال

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وأوضحت الهيئة في بيان لها أن مجلس الإدارة أصدر قراره بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، على شركة التصوير الجوي السعودية المحدودة ومكتب المحدد لاستشارات هندسة المساحة، لثبوت انتهاكها الفقرة (السابعة) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة.
وتنص الفقرة (السابعة) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ ، على الآتي: « تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواء أكانت العقود مكتوبة أم شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت».
وأشارت إلى أن القرار تضمن إيقاع غرامة مالية قدرها 1.96 مليون ريال على شركة التصوير الجوي السعودية المحدودة، مع نشر القرار على نفقتها، وغرامة مالية قدرها 152 ألف ريال على مكتب المحدد لاستشارات هندسة المساحة مع نشر القرار على نفقته.
وحثت الهيئة جميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية، داعية جميع المنشآت العاملة في السوق إلى الاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الالكتروني: www.gac.gov.sa .
غرامات مالية لمخالفة نظام المنافسة:
- شركة التصوير الجوي السعودية المحدودة
غرامة مالية 1,960,000 ريال.
نشر القرار على نفقتها.
- مكتب المحدد لاستشارات هندسة المساحة
غرامة مالية 152,000 ريال.
نشر القرار على نفقته.
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