شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها العقارات بنسبة 3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها العقارات بنسبة 3%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.2%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.1%، وصعد قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1%، وقفز قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.8%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.3%.

فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 2.5%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9%، يليه قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا الخدمات المالية، والموارد الأساسية بنسبة 0.8%، وهبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%، وانخفضت قطاعات البنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.5%، 0.3%، 0.01%، على التوالى.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.087 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 674.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.8 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.07%، والعرب على 9.7%، واستحوذت المؤسسات على 25.18% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.81%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 44.8 مليون جنيه، 80.3 مليون جنيه، 12.2 مليون جنيه، 62.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 117.5 مليون جنيه، 82.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 16998 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2916 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 20267 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7025 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 2955 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 4447 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3438 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1274 نقطة.