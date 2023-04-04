تصل الفائدة لـ22%.. تفاصيل طرح شهادات ثلاثية جديدة في 5 بنوك

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت عدد من البنوك عن شهادات إدخار ثلاثية جديدة، تصل إلى عائد 22 %، وذلك بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%.

وفيما يلي تفاصيل الشهادات الجديدة في عدد من البنوك:

بنكا الأهلي ومصر

أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر عن إصدار شهادتي ادخار لمدة 3 سنوات بعائد مرتفع.

وبحسب بيان مشترك من البنكين، فإن الشهادة الأولى بعائد ثابت لمدة ٣ سنوات بسعر ١٩٪؜ سنوي ويصرف العائد شهريا.

وأضاف البيان أن الشهادة الثانية؛ بعائد متناقص لمدة ٣ سنوات بسعر سنوى ٢٢٪؜ لأول سنة و ١٨٪؜ السنة الثانية و ١٦٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

وأشار البنكان إلى أن الشهادتين تعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم مع استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم.

CIB التجاري الدولي

طرح البنك التجاري الدولي، CIB شهادة ادخار جديدة بسعر عائد 22% لأجل 3 سنوات، ودورية صرف شهرية ثابته طوال مدة الربط.

ووصل سعر شراء الشهادة بحسب بيان البنك إلى 3 ملايين جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه دون حد أقصى.

QNB قطر الوطني الأهلي

طرح بنك قطر الوطني الأهلي، QNB الثلاثاء، شهادة ادخار «أوائل الجديدة»، بسعر عائد سنوي ثابت عند 19.25%، مدة 3 سنوات.

شراء الشهادة يبدأ شراء الشهادة من 500 ألف جنيه بحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه دون حد أقصي.

وأشار البنك عبر صفحته الرسمية إلى أنه يمكن الحصول علي تسهيلات ائتمانية مميزة بضمان الشهادة كما أن ربط الشهادة متاح من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

بنك ناصر

يستعد بنك ناصر الاجتماعي، لطرح شهادة ادخارية ثلاثية «3 سنوات» تحت مسمى «حياة كريمة » بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة،

وأشار البنك إلى أن سعر فائدة شهادة حياة كريمة يتم تحديده من خلال لجنة إدارة الأصول والخصوم وتسمى لجنة «الألكو» وهى فى انعقاد دائم ، وسعر الفائدة في تغيير دائم ، وستكون سعر الفائدة فى حدود 17 إلى 18٪، وسيتم إطلاقها خلال هذا الأسبوع .

وكان بنك ناصر قد أعلن في وقت سابق عن شهادة ثلاثية تراكمية (للأفراد): سعر الفائدة 22% يصرف العائد في نهاية المدة، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من أول ألف جنيه.