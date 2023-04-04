شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات بالبورصة فى الربع الأول من 2023 بـ24.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الربع الأول من عام 2023، بعدما سجل حجم تداول بلغ 10.7 مليار ورقة بقيمة 24.3 مليار جنيه، وجاء قطاع البنوك ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 630.3 مليون ورقة، بقيمة 23.7 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 7.2 مليار ورقة بقيمة 22.7 مليار جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 1.5 مليار ورقة بقيمة 17.9 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 3.8 مليار ورقة بقيمة 12.7 مليار جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 2.5 مليار ورقة منفذة بقيمة 6.6 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 1.1 مليار ورقة منفذة بقيمة 6 مليارات جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 3.1 مليار ورقة منفذة بقيمة 3.9 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 1.6 مليار ورقة منفذة بقيمة 2.6 مليار جنيه، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بحجم تداول بلغ 348.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 2.6 مليار جنيه.

وحل قطاعا الخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 584.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 563.5 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 97.9 مليون ورقة بقيمة 132.4 مليون جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.