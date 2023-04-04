شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز الطبيعى ..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الثلاثاء، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر يونيو 2023 85.44 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 80.69 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 84.84 دولار للبرميل لشهر أبريل 2023.



مؤشرات

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.252 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 4.207 دولار للجالون.