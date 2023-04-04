على غرار الأهلي ومصر.. بنك ناصر يطرح شهادة حياة كريمة بعائد مرتفع

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد بنك ناصر الاجتماعي، لطرح شهادة ادخارية ثلاثية «3 سنوات» تحت مسمى «حياة كريمة » بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة،

وأشار البنك إلى أن سعر فائدة شهادة حياة كريمة يتم تحديده من خلال لجنة إدارة الأصول والخصوم وتسمى لجنة «الألكو» وهى فى انعقاد دائم ، وسعر الفائدة في تغيير دائم ، وستكون سعر الفائدة فى حدود 17 إلى 18٪، وسيتم إطلاقها خلال هذا الأسبوع .

وكان بنك قطر الوطني الأهلي قد طرح QNB الثلاثاء، شهادة ادخار «أوائل الجديدة»، بسعر عائد سنوي ثابت عند 19.25%، مدة 3 سنوات.

شراء الشهادة يبدأ شراء الشهادة من 500 ألف جنيه بحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه دون حد أقصي.

وأشار البنك عبر صفحته الرسمية إلى أنه يمكن الحصول علي تسهيلات ائتمانية مميزة بضمان الشهادة كما أن ربط الشهادة متاح من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

كما قرر البنك رفع سعر الفائدة على حسابات التوفير ليصل إلى 14.5% سنويا

(أوائل QNB) بعد قرار البنك المركزي الأخير برفع سعر الفائدة 2% يوم الخميس.

وبحسب بيان للبنك، تم رفع العائد على حسابات التوفير المختلفة التي يطرحها البنك ليصل الحد الأقصى للعائد إلى 14.50% سنويا.

ويتيح QNB الأهلي عددا من حسابات التوفير المختلفة والتي تتمثل في حساب توفير (يوماتي) بالعملة المحلية والذى يحتسب فوائد يومية تضاف شهريا للحساب وكذلك حساب توفير بلس.

كما يطرح حساب سوبر توفير وحساب توفير القصر، وجميع الحسابات توفر أسعار عائد تنافسية ودوريات صرف مختلفة إما شهريا أو سنويا، كما تتوفر خيارات أسعار مختلفة (ثابتة ومتغيرة) وفقا لاختيار العميل بحسب ما ذكره البنك في بيانه.

وكان البنك التجاري الدولي، سي أي بي، قد طرح شهادة ادخار جديدة بسعر عائد 22% لأجل 3 سنوات، ودورية صرف شهرية ثابته طوال مدة الربط.

ووصل سعر شراء الشهادة بحسب بيان البنك إلى 3 ملايين جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه دون حد أقصى.

وفي وقت سابق، أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر عن إصدار شهادتي ادخار لمدة 3 سنوات بعائد مرتفع.

وبحسب بيان مشترك من البنكين، فإن الشهادة الأولى بعائد ثابت لمدة ٣ سنوات بسعر ١٩٪؜ سنوي ويصرف العائد شهريا.

وأضاف البيان أن الشهادة الثانية؛ بعائد متناقص لمدة ٣ سنوات بسعر سنوى ٢٢٪؜ لأول سنة و ١٨٪؜ السنة الثانية و ١٦٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

وأشار البنكان إلى أن الشهادتين تعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم مع استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم.