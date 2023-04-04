بحد أدنى 3 ملايين جنيه.. بنك سي أي بي يطرح شهادة ادخار جديدة بعائد ٢٢%

الشارقة - اميمة ياسر - طرح البنك التجاري الدولي، سي أي بي، شهادة ادخار جديدة بسعر عائد 22% لأجل 3 سنوات، ودورية صرف شهرية ثابته طوال مدة الربط.

ووصل سعر شراء الشهادة بحسب بيان البنك إلى 3 ملايين جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه دون حد أقصى.

وفي وقت سابق، أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر عن إصدار شهادتي ادخار لمدة 3 سنوات بعائد مرتفع.

وبحسب بيان مشترك من البنكين، فإن الشهادة الأولى بعائد ثابت لمدة ٣ سنوات بسعر ١٩٪؜ سنوي ويصرف العائد شهريا.

وأضاف البيان أن الشهادة الثانية؛ بعائد متناقص لمدة ٣ سنوات بسعر سنوى ٢٢٪؜ لأول سنة و ١٨٪؜ السنة الثانية و ١٦٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

وأشار البنكان إلى أن الشهادتين تعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم مع استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم.