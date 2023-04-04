شكرا لقرائتكم خبر عن «جرين موديلينج -GMC» تقيم حفل سحورها السنوى بحضور وزير الدولة لشئون المجالس النيابية ومسئولي الشركة وموظفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبد الرحمن جاويش: دعم التواصل المباشر بين كافة العاملين بالشركة يعزز خططها للنمو الداخلى والتوسع الخارجى

محمد جاويش: افتتاح فرع شركة GMC بالمملكة العربية السعودية يناير الماضي ضمن خطة توسعية طموحة

أعلنت شركة جرين موديلينج للمقاولات "GMC" - الرائدة في مجال الإنشاءات والمقاولات - عن إقامة حفل سحورها السنوي بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك بحضور السيد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وعدد من الشخصيات العامة البارزة ورجال الأعمال والمستثمرين، ومسئولي الشركة وموظفيها.

من جانبه قال عبد الرحمن جاويش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جرين موديلينج للمقاولات "GMC"، إن الشركة حريصة على إقامة هذه الإحتفالية سنويًا للحفاظ على علاقات قوية بين كافة العاملين بها بإعتبارهم أسرة واحدة مترابطة، وتساهم هذه الأحداث الاجتماعية في تعزيز الصلات والروابط بين كافة العاملين بالشركة، بالإضافة إلى دعم وبناء بيئة عمل تتسم بالتعاون والترابط بين كافة العاملين بالشركة.

كما تقدم عبد الرحمن جاويش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جرين موديلينج للمقاولات " GMC"، بالشكر خلال الإحتفالية لكافة العاملين بالشركة، لافتًا إلى أن العنصر البشري يعد أحد العناصر الأساسية التي تعتمد عليها الشركة في تحقيق نجاحاتها القوية بالسوق المصري، لذا فإن الشركة توليه اهتمامًا قويًا في التواصل المهني والاجتماعي بين الإدارة والموظفين، وكذلك بين الموظفين وبعضهم البعض.

وأكد أن وجود علاقات قوية بين كافة العاملين بالشركة يعزز خطتها الطموحة للنمو والتوسع في ضوء النهضة العمرانية الشاملة التي تنفذها مصر حاليًا، كما أنه ركيزة أساسية لنجاح الشركة في تنفيذ وتسليم مشروعاتها وفقًا لخطط محددة وبالجودة المطلوبة، مشيرَا إلى أهمية التعاون بين كافة العاملين بكافة الإدارات الداخلية لدى الشركة في تنفيذ هذه الخطط.

وأشار إلى أن شركة جرين موديلينج للمقاولات "GMC"، واحدة من الشركات الرئدة في مجال التشييد والبناء والتي لها سابقة أعمال وخبرة ممتدة، ونجحت منذ تأسيسها في تنفيذ حزمة ضخمة من المشروعات المميزة داخل السوق المصرية، وذلك انطلاقا من النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليًا، وكذلك الدعم الحكومي لمساندة عمل شركات المقاولات داخل السوق المصرية وخارجها.

وفي سياق متصل قال محمد جاويش، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة GMC، أن الشركة قامت بافتتاح فرعها الجديد في المملكة العربية السعودية يناير الماضي، وذلك ضمن خطتها التوسعية، وبما يتناسب مع خطة الدولة لتصدير المقاولات، مشيرًا إلى وجود فرص استثمارية قوية في المملكة العربية السعودية يمكن للشركة اقتناصها.

وأوضح أن اختيار المملكة العربية السعودية لافتتاح فرع الشركة بها جاء عقب اجراء العديد من الدراسات للاختيار من أسواق متعددة، كما أنه يعد بداية لمزيد من التوسع الخارجي للشركة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن تنفيذ هذه الخطة يأتي اعتمادًا على نجاح الشركة ونمو أعمالها في السوق المحلي، بالإضافة إلى تنفيذ خطة طموحة ومحددة ومدروسة بعناية نحو النمو الإقليمي والعالمي.



سحور جرين موديلينج -GMC (1)



سحور جرين موديلينج -GMC (2)



سحور جرين موديلينج -GMC (3)



سحور جرين موديلينج -GMC (4)



سحور جرين موديلينج -GMC (5)



سحور جرين موديلينج -GMC (6)



سحور جرين موديلينج -GMC (7)



سحور جرين موديلينج -GMC (8)