شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.34% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.087 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 16998 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2916 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 20267 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7025 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 2955 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 4447 نقطة.