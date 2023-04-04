شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات تجارية الجيزة تؤكد توافر كافة السلع بمعارض "أهلا رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة التقرير الثانى من غرفة العمليات والمتابعة بتجارية الجيزة يشير إلى استمرار التوافد الكثيف للمواطنيين على المعارض وانتظام البيع بنفس الاسعار المخفضة وذلك بعد المرور على كافة معارض اهلا رمضان بالجيزة.

وأكد ناصر أن غرفة الجيزة تحرص على التواصل مع المواطنيين فى كافة المناسبات وممارسة دورها الاجتماعى فى خدمة أبناء الجيزة، مشيرا الى انه عقب انتهاء معرض اهلا رمضان ستقيم الغرفة معرض لملابس ومستلزمات العيد مساهمة من الغرفة فى توفير السلع والمنتجات باسعار مخفضة للمواطنيين.

وأشار رئيس تجارية الجيزة الى المبادرات التى تطلقها الدولة واجهزتها استجابة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على التخفيف عن المواطنيين وتوفير السلع والمنتجات باسعار مخفضة فقد اطلقت الدولة معارض اهلا رمضان قبل مواعيدها بثلاث شهور بالاضافة الى معارض كلنا واحد ومعارض وزارة الزراعة والمعارض اليومية بالمجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين.

وذكر عادل رزين مستشار رئيس الغرفة والمشرف على غرفة العمليات انه تم تفقد معارض أهلا رمضان بالجيزة للاطمئنان على توافر السلع والمنتجات وأكدت تقارير المتابعة على توافر كافة اللحوم الحية والطازجة والدواجن المبردة والمجمدة بكافة معارض أهلا رمضان بالجيزة لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم والدواجن والأسماك بالإضافة إلى السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز والمكرونة والدقيق.

وأضاف رزين أنه تم التفقد من خلال لجنة غرفة العمليات لمعارض فيصل والمنيب والبدرشين والعياط والوراق وإمبابة الصف وأوسيم واطفيح.