شكرا لقرائتكم خبر عن "البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات بالبورصة خلال مارس بـ7.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر قطاع البنوك ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر مارس الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 181.3 مليون ورقة بقيمة 7.3 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 1.9 مليار ورقة، بقيمة 6.4 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الموارد الأساسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 518.1 مليون ورقة بقيمة 6 مليارات جنيه، يليه قطاع العقارات بحجم تداول 3 مليارات ورقة بقيمة 5.6 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 1.2 مليار ورقة بقيمة 3.2 مليار جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 938.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 2.4 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 324.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 2 مليار جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 703.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 938 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول 116.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 899.9 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 444.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 766 مليون جنيه.

وحل قطاعا الخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 170 مليون ورقة منفذة بقيمة 149.1 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 20.8 مليون ورقة بقيمة 20.6 مليون جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.