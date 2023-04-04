شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات فى مصر.. سعر كيلو الطماطم 4.30 إلى 6 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حين بلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه، والفاصوليا 14 إلى 23 جنيها، والباذنجان البلدى 7.5 إلى 10.5 جنيه، والباذنجان الرومى 6 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 7.5 و 10 جنيهات، والفلفل الرومى 10 إلى 12 جنيها، والفلفل الصوب 10 إلى 12 جنيها، والفلفل الألوان 25 إلى 30 جنيها.

وفى سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 9 إلى 15 جنيهات، وبلغ الخيار 9 إلى 13 جنيهات للصوب، والخيار البلدى 5.5 إلى 9.5 جنيه، والبسلة من 12 إلى 15 جنيها، والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات والبطاطا 3 إلى 6 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم 5 إلى 8 جنيها، واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات، والخس من 6 إلى 10 جنيهات، والكابوتشى 5 إلى 8 جنيهات، والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه، والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.