شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على متوسط أسعار استيراد الغاز المسيل فى اليابان والصين وكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل فى مركز هنرى بالسوق الأمريكى خلال شهر يناير 2023 إلى 3.27 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك وفقا لتقرير النشره الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظة "أوابك " .

وأشار التقرير، إلى استقرار متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسيل فى اليابان خلال شهر ديسمبر 2022 عند مستوى 18.34 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما استقر متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسيل فى الصين عند مستوى 16.55 دولار لكل مليون

مليون وحدة حرارية بريطانية، واستقر متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسيل فى تايوان عند مستوى 17.85 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية واستقر متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسيل فى كوريا الجنوبية عند مستوى

24.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتابع التقرير أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعى المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان بلغت حوالى 3.960 مليون طن خلال شهر ديسمبر 2022 مستأثرة بحصة بلغت 22.8 من الإجمالي.