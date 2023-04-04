شكرا لقرائتكم خبر اللجنة الوزارية في «أوبك+»: الخفض الطوعي 1.66 مليون برميل يدعم استقرار أسواق البترول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في «أوبك+» أن الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يوميا، وأنه يمثل إجراء احترازيا يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول.

جاء ذلك عقب الاجتماع الـ48 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، - عبر الاتصال المرئي -، أمس، برئاسة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

واستعرضت اللجنة بيانات إنتاج البترول الخام لشهري يناير وفبراير من عام 2023م، وأشادت بالتزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون.

وأكد أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، مجددا، التزامهم بإعلان التعاون الذي سيستمر حتى نهاية عام 2023م، حسب ما اتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين، للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في 5 أكتوبر2022م.

ونوه الاجتماع بتعديلات الإنتاج الطوعية التي أعلنت عنها في 2 أبريل 2023 والتي ضمنت كلا من المملكة العربية السعودية بمقدار 500 ألف برميل يوميا، وجمهورية العراق بمقدار 211 ألف برميل يوميا، ودولة الإمارات العربية المتحدة بمقدار 144 ألف برميل يوميا، ودولة الكويت بمقدار 128 ألف برميل يوميا، وجمهورية كازاخستان بمقدار 78 ألف برميل يوميا، وجمهورية الجزائر بمقدار 48 ألف برميل يوميا، وسلطنة عمان بمقدار 40 ألف برميل يوميا، وجمهورية الجابون بمقدار 8 آلاف برميل يوميا، والتي ستطبق ابتداء من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023م.

وستكون هذه التعديلات بالإضافة إلى تعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين، للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها.

وأشارت إلى أن التعديلات ستكون بالإضافة إلى التعديل الطوعي الذي أعلنته روسيا الاتحادية، بمقدار 500 ألف برميل يوميا، حتى نهاية عام 2023م، والذي سيكون من متوسط مستويات الإنتاج حسب تقدير المصادر الثانوية لشهر فبراير 2023م.

وعلى هذا، سيبلغ إجمالي تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية لجميع الدول (1.66) مليون برميل يوميا.

وشكرت اللجنة الأمانة العامة لمنظمة أوبك على إسهامها في هذا الاجتماع.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع التاسع والأربعون للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في الرابع من يونيو 2023.

تعديلات الإنتاج الطوعية:







الإعلان: 2 أبريل 2023



2 أبريل 2023 بدء التطبيق: 1 مايو 2023



1 مايو 2023 الانتهاء: 31 ديسمبر 2023



تتضمن خفضا لكل من: