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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمير جازان محمد بن ناصر استقبل أمس رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، والرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية المكلف الدكتور حسين فاضلي.

واطلع الأمير محمد بن ناصر خلال اللقاء، على المشاريع التنموية التي تنفذها الهيئة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية للعام 2023م، ومخرجات ملتقى «سدم» للمشاريع الرأسمالية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الذي نظمته الهيئة مؤخرا في مدينة جيزان، وحضره أكثر من 500 من رواد المشاريع والمقاولين.

ونوه أمير جازان بجهود الهيئة الملكية للجبيل وينبع ممثلة في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لدعم اقتصاد وتنمية المنطقة من خلال المشاريع النوعية، مشددا على أهمية تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية في المنطقة في ظل دعم القيادة الرشيدة للقطاعين الصناعي والاقتصادي.