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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بنك اليابان أوضح أمس أن الثقة في الأعمال بين الشركات الصناعية اليابانية تراجعت للربع الخامس على التوالي في مارس الماضي، لتصل لأدنى مستوى منذ أكثر من عامين، ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام والتوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن مؤشر الثقة بين الشركات مثل الشركات العاملة في قطاعي السيارات والالكترونيات تراجع إلى 1 من 7 في ديسمبر الماضي.

وارتفع مؤشر الشركات الكبرى غير الصناعية، التي تشمل قطاع الخدمات، إلى 20 من 19، وهو المستوى الذي تم تسجيله آخر مرة قبل جائحة كورونا.