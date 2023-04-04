شكرا لقرائتكم خبر بنك اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن مؤشر الثقة بين الشركات مثل الشركات العاملة في قطاعي السيارات والالكترونيات تراجع إلى 1 من 7 في ديسمبر الماضي.
وارتفع مؤشر الشركات الكبرى غير الصناعية، التي تشمل قطاع الخدمات، إلى 20 من 19، وهو المستوى الذي تم تسجيله آخر مرة قبل جائحة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بنك اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.