شكرا لقرائتكم خبر غرفة مكة تدشن «فوانيس» في موسمها السادس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق مساء اليوم الثلاثاء بمركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات أعمال فعالية «فوانيس» في موسمها السادس بحزمة من الأعمال وورش العمل والمواقع المتنوعة التي تستهدف كافة أفراد الأسرة، وتستمر يوميا من التاسعة مساء حتى الثانية بعد منتصف الليل، لتختتم السبت 24 رمضان.

فعالية «فوانيس» اعتمدتها وزارة الثقافة ضمن رزنامة موسم رمضان الذي يهدف إلى إحياء الموروث الثقافي التاريخي المرتبط بشهر رمضان حول المملكة، من خلال تجارب حية ثقافية اجتماعية إبداعية، وذلك طيلة أيام الشهر المبارك في 14 مدينة.

وتتيح «فوانيس» الدخول مجانا، وتفرد هذا العام مساحة مقدرة لأصحاب وصاحبات المواهب، من عمر 11 إلى 16 سنة، عبر مساحات «أجنحة الرواد الصغار» التي تشمل الرسم والتصوير والألعاب والسبح والإكسسوارات وتركيب العطور.

واستحدثت النسخة السادسة عرضا تراثيا بعنوان «معرض كم كم» الذي يوفر مشاهد متعددة من مدينة مكة المكرمة عبر تاريخها، مختزلا في الألعاب والعادات والأزياء عبر الرسم، حيث تستهدف الفعالية ربط الأجيال المتتالية عبر الصور والرسومات التراثية، كما يوفر السوق مجموعة متنوعة من المنتجات المميزة التي تلبي احتياجات كافة أفراد الأسرة.

الحلي التراثية والمأكولات الشعبية والكثير من المعروضات أبرزت وجود السيدات بمعروضاتهن، ومجالات أخرى ليس الحديث عن فن التجميل آخرها، فعلى البسطات التاريخية تتراص أدوات زينة المرأة، تفصل بينها سنوات طويلة تحكي التطور الذي دخل هذه الصناعة ذات الرواج الكبير.

وأوضح أمين عام غرفة مكة المكرمة المهندس عصمت معتوق أن الغرفة ظلت ملتزمة بتقديم الفعالية الأكثر استقطابا للزوار على مدى ست سنوات، وهي فعالية ترفيهية ثقافية، وستقدم عبر «فوانيس» حزمة متنوعة من الأنشطة لاستقطاب سكان مكة المكرمة وزوارها؛ لذا جرى تقسيم موقع الفعالية إلى منطقة خاصة بالفنون، ومنطقة خاصة بالأطفال، فضلا عن منطقة المأكولات وعربات الطعام «الفودتركس» التي توفر تشكيلة متنوعة من المأكولات والمشروبات الرمضانية، وسوق فوانيس.