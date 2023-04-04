شكرا لقرائتكم خبر البدير: القطاع العقاري محرك رئيس لتحقيق التنمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس، عبدالله البدير، مكانة ومتانة القطاع العقاري في المملكة وقدرته السوقية الكبيرة، مشيرا إلى أن القطاع يعد جزءا مهما من ركائز الاقتصاد الوطني، كونه محركا رئيسا لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، ومسهما فاعلا في الناتج المحلي.

جاء ذلك خلال حفل السحور رمضاني سنوي لمنتدى مستقبل العقار، الذي شارك فيه قادة وصناع منظومة القطاع العقاري في القطاعين العام والخاص، في فندق الريتز كارلتون بالرياض.

واستعرض البدير النجاحات التي حققها منتدى مستقل العقار في نسخته الثانية، والمشاركات اللافتة لخبراء عقاريين وممثلين لعدة هيئات وشركات ومؤسسات عقارية، بجانب مشاركة أكثر من ثلاثين دولة، وانعقاد أكثر من 75 جلسة وورشة، ما أعطى المنتدى فرصة كبيرة للتميز من بين العديد من الأحداث العالمية، ليسهم في استقطاب صناع العقار محليا ودوليا.

وتناول أبرز نتائج المنتدى الثاني المتمثلة في عقد أكثر من خمسين اتفاقية، وشهد مخرجات عدة، منها افتتاح مكتب الاتحاد العالمي للعقارات بالرياض، والفوز باستضافة قمة قادة العقار العالمية للمملكة لأول مرة خلال شهر ديسمبر 2023.

يذكر أن النسخة الثالثة لمنتدى مستقل العقار ستنعقد خلال الفترة من 22 - 24 يناير 2024، سوف تناقش عدة محاور استراتيجية، عبر جلسات وورش عمل متخصصة، تسلط الضوء على مدن المستقبل والتنمية العمرانية، والتشريعات العقارية، والمدن الذكية والاستدامة، والاستثمار العقاري، والمسؤولية المجتمعية في السوق العقارية، والجودة والسلامة في تقنية البناء، وقطاع التطوير العقاري، والتمويل العقاري، والموارد البشرية، ودور وجهود القطاعين العام والخاص في منظومة العقار، وذلك بمشاركة عدة هيئات وقطاعات عامة وخاصة، من داخل وخارج المملكة، بجانب مشاركة قادة وصناع قطاع العقار محلياً ودولياً.

أبرز نتائج منتدى مستقبل العقار:

