شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور وزير السياحة الصيني.. حفلة موسيقية قومية صينية مصرية بمنطقة أهرامات الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة الثقافة والسياحة الصينية وسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، انطلقت، مساء اليوم، فعاليات الحفلة الموسيقية القومية الصينية المصرية والتي تم تنظيمها بمسرح الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك على هامش زيارة Hu Heping وزير الثقافة والسياحة الصيني لمصر، والتي تعتبر أول زيارة يقوم بها الوزير الصيني خارج الصين منذ أزمة فيروس كورونا وبعد تخفيف قيود السفر على الصين.

وقد شارك في حضور الاحتفالية وزير الثقافة والسياحة الصيني، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفير لياو ليتشانج سفير الصين بالقاهرة، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار والهيئة والسفارة الصينية بالقاهرة، وكذلك الوفد الرسمي المرافق للوزير الصيني خلال زيارته لمصر.

وقد حضر الحفل أكثر من ٥٠٠ مدعو من الجانبين المصري والصيني، من بينهم عدد من السياسيين والشخصيات العامة، وممثلي القطاع السياحي المصري، وبعض شركات السياحة المصرية العاملة بالسوق الصيني وعدد من السائحين الصينين اللذين يزورون القاهرة حالياً وقامت الهيئة بدعوتهم، ووفد من دولة الصين والذي ضم 22 من مُنظمي الرحلات وممثلي المنظمة الصينية لخدمات السياحة واللذين تستضيفهم الهيئة حالياً للقيام بزيارة تعريفية لعدد من المقاصد السياحية في مصر، وذلك بالتعاون مع المكتب الثقافي السياحي بالسفارة الصينية في مصر.

وقدمت الاحتفالية الأوركسترا الصينية القومية التقليدية والتي تعتبر من أهم وأكبر الفرق الموسيقية الرسمية في الصين، بالإضافة إلى مشاركة إحدى الفرق المصرية، وقد عزفت الأوركسترا الصينية مجموعة من الألحان المصرية والصينية، إلى جانب عدد من الألحان من الفلكلور الشعبي الصيني.

ومن جانبه، أشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن تنظيم هذا الحفل والذي جاء بالتعاون مع الجانب الصيني يعكس عمق العلاقات السياحية والثقافية بين البلدين ويبرز جانب كبير من التشابه الموجود بين الثقافة والحضارة المصرية ونظيرتها الصينية، لافتاً إلى أن العرض الموسيقي الذي تم تقديمه اليوم عكس أيضاً مدى التقارب والتشابه الكبير بين العديد من الآلات التى تستخدمها الفرق الصينية، وبين مثيلتها التى تستخدمها فرق الموسيقى العربية والشرقية في مصر والوطن العربي.

كما أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن هذا الحفل سيساهم بشكل كبير في الترويج السياحي لمصر في السوق الصيني الذي يعتبر من أهم الأسواق السياحية الهامة بالنسبة لمصر.

وأضاف أنه تم اختيار إقامة هذا الحفل بمنطقة أهرامات الجيزة حيث تعد أيقونة السياحة المصرية، وخاصة في ظل شغف السائح الصيني بالحضارة المصرية العريقة.

ومن المقرر أن يتم غداً تنظيم، ورشة عمل مهنية، بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار وHu Heping وزير الثقافة والسياحة الصيني لمصر، وبمشاركة عدد من شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية والصينية ومنظمى الرحلات الصينين لبحث سبل زيادة التبادل السياحي بين البلدين.