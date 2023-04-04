شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة والسياحة الصينى يزور المتحف المصرى بالتحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار هو هيبينغ "HU Heping" وزير الثقافة والسياحة الصيني والوفد المرافق له المتحف المصري بالتحرير، حيث كان في استقبالهم الدكتور على عبد الحليم مدير عام المتحف، والذي اصطحبهم فى جولة داخل قاعات المتحف المختلفة، فى إطار زياراته للمواقع الأثرية والمتاحف، خلال زيارته الرسمية الحالية لمصر.

تضمنت الجولة قاعة كنوز يويا وتويا أجداد الملك إخناتون وقاعة الملك الذهبي توت عنخ آمون وقاعات الدولة القديمة والعصر اليوناني الروماني.

وقد استمع وزير الثقافة والسياحة الصيني إلى شرح مفصل عن تاريخ مبنى المتحف وما يحتويه من قطع أثرية فريدة ومتميزة وكذلك مشروع تطويره والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه فبراير الماضي.

وقد أعرب الوزير الصيني عن إعجابه بالقطع الأثرية التي يضمها المتحف، كما قام بالتقاط الصور التذكاريه له داخل المتحف تخليدا لهذه الزيارة.