أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز الطبيعى .. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوابك، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الإثنين، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر يونيو 84.39 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 80.02 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 78.45دولار للبرميل لشهر مارس 2023.

محمد يوسف

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