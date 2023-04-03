أخبار البورصة اليوم الإثنين 3-4-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 3-4-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.088 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد.

البورصة تربح 21 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.088 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 511.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79.7 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.82%، والعرب على 8.16%، واستحوذت المؤسسات على 30.77% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.22%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 102.6 مليون جنيه، 39.4 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 882.5 ألف جنيه، 23.3 مليون جنيه، 120.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 17056 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 2906 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 20355 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 7026 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 2900 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 4388 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3390 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1278 نقطة.

وصعدت أسهم 106 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 27 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترت مجموعة مرتبطة بشركة حق اكتتاب شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية-1 عدد 1.3 مليون سهم، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 204.5 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 23.6 ألف سهم، فيما باعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 1.25 مليون سهم خزينة، خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.28%.

أوراسكوم المالية

أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، موافقة مجلس الإدارة على قيام الشركة بالبدء في تنفيذ إجراءات تخفيض رأس المال المصدر للشركة من 1.6 مليار جنيه موزعًا على عدد 5.2 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.31 جنيه للسهم ليصبح 1.5 مليار جنيه موزعًا على عدد 4.8 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.31 جنيه للسهم الواحد، وذلك عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي مر على شرائها 3 أشهر أو أكثر، والبالغ عددها 445.8 مليون جنيه، والتي تمثل نسبة 8.5% من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة.

أوراسكوم

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، توصل التحالف المكون لشركة (Red Sea Wind Energy SAE) البحر الأحمر لطاقة الرياح إلى الإغلاق المالي لمشروع محطة الرياح الجديدة بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس بالقرب من رأس غارب، خليج السويس.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في عام 2022، وحققت شركة حديد عز، مبيعات بلغت 84 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في ديسمبر عام 2022 مقابل 67.8 مليار جنيه خلال عام 2021، وحققت الشركة صافي ربح 6.6 مليار جنيه مقارنةً مع 5.4 مليار جنيه.

حققت شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، إيرادات بلغت 145.6 ألف جنيه خلال عام 2021 مقابل 1.5 مليون جنيه خلال عام 2020، وبلغ صافي الخسائر قبل الضرائب 4.6 مليون جنيه مقارنةً مع 1.8 مليون جنيه.

حققت الشركة العربية لحليج الأقطان، إيرادات بلغت 560.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 532.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 5%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 30.5 مليون جنيه مقارنةً مع 26.3 مليون جنيه بنسبة نمو 16%.

فيما أعلنت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2023/2024، والمستهدف تحقيقها فائض قبل الضريبة قدره 14.97 مليون جنيه، وصافي ربح بعد الضريبة 10.9 مليون جنيه.