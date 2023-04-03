شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات صناعة الأسمدة على رأس مناقشات السفير الهندى وقيادات كيما بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش أجيت جوبتيه السفير الهندى بالقاهرة مع قيادات شركة كيما خلال زيارته الاخيرة لمحافظة اسوان ،الحالة الراهنة لسوق الأسمدة وتطوراتها وسبل تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق المشترك علاوة على التطرق للحديث عن فرص العمل وآفاق الاستثمار المستقبلية في الطاقة والمتجددة، بما في ذلك تطوير الهيدروجين ومشروعات الطاقة الشمسية .

جاء ذلك خلال زيارة السفير مؤخرا لمصانع كيما بأسوان ، وذلك في ضوء على تعزيز العلاقات المشتركة مع بين مصر وكافة الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز جهود التنمية والاستثمار من خلال الشركات والمؤسسات .

وجه المهندس عبد المجيد حجازى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ، باستعراض كافة المقومات الاستثمارية التي تتميز بها مصانع كيما وأنواع منتجاتها خلال زيارة السفير بما يوضح قوة الاقتصاد المصرى في صناعة الأسمدة والكيماويات .

وبحسب ما اعنلته شركة كيما فانه كان في استقبال السفير الهندى كل من الدكتور حجازي محمد عضو مجلس إدارة الشركة والمهندس علاء لطفى رئيس قطاع الجودة والمهندس محمد عبدالشكور رئيس القطاع الهندسى والمحاسب فتحي محمود رئيس القطاع المالي والمحاسب أحمد تغيان رئيس القطاع التجاري وعدد من قيادات الشركة .

وتؤكد تلك الزيارة على عمق العلاقات المصرية الهندية المشتركة الممتدة على مدار عقود، وتطلع البلدين لزيادة حجم التعاون، في ضوء التطور الذي تشهده والزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لجمهورية الهند خلال يناير الماضي، في إطار احتفالات الهند بيوم الجمهورية، حيث جاءت الزيارة تزامنًا مع مرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

من جانب أخر أنهت شركة كيما استعدادتها برئاسة المهندس عبد المجيد حجازى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ، لعقد الجمعية العمومية لاعتماد الموازنة التقديرية لعام المالى 2023-2024 يوم 10 ابريل المقبل ،برئاسة محمد زكريا محيى الدين رئيس مجلس إدارة القابضة الكيماوية غير المتفرغ ،وبحضور المحاسب عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للقابضة وأعضاء مجلس الادارة .

جدير بالذكر أن شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، حققت أرباحاً بلغت 604.44 مليون خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 331.23 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الستة أشهر إلى 2.8 مليار جنيه، مقابل 2.11 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.