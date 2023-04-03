شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 3-4-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 3-4-2023.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد.

البورصة تربح 21 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.088 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 511.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79.7 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.82%، والعرب على 8.16%، واستحوذت المؤسسات على 30.77% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.22%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 102.6 مليون جنيه، 39.4 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 882.5 ألف جنيه، 23.3 مليون جنيه، 120.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 17056 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 2906 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 20355 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 7026 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 2900 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 4388 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3390 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1278 نقطة.

وصعدت أسهم 106 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 27 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 18.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 4.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.69%.

- بيراميزا للفنادق والفرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 48.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.70%.

- جي بي أوتو بسعر إغلاق 5.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.38%.

- القلعة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.76%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 24.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.10%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 3.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.02%.

- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 38.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.20%.

- البنك المصري لتنمية الصادرات بسعر إغلاق 11.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.20%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 10.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.14%.