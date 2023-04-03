شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: استمرار ضخ السلع لمعارض أهلا رمضان بكافة المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة علي حرص القيادة السياسية علي تطوير منظومة التجارة الداخلية ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتطوير كافة الخدمات بما يتناسب مع تطورات حركة التجارة العالمية والمتطلبات التقنية الحديثة لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موجهاً الشكر لقيادات الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتسهيلات الإجرائية والتشريعية المقدمة لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن افتتاح مركز التميز التجاري الجديد بغرفة القاهرة يعتبر خطوة مهمة على طريق تكاتف الجهود بين القطاعين الخاص والحكومي وتنفيذ خطة تطويرية وتنموية تتواكب مع سياسات الشمول المالي وتطوير الخدمات التجارية والاقتصادية التي تتبناها الدولة على كافة الأصعدة، كما تتناسب مع متطلبات التنمية وتطوير البنية التحتية التي تشهدها مصر مؤخرًا، كما يعتبر امتدادًا لتحقيق رؤية مصر 2050 .

ووجه المهندس إبراهيم العربي التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان التى أعادت للشعب المصرى عزتة وكرامته .

أما عن حركة الأسواق خلال الأسبوع الثاني من الشهر الكريم، أوضح المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن استمرار الضخ اليومي لكافة السلع لضمان توافرها بمعدلات أعلى من معدلات السحب اليومي بكافة منافذ معارض أهلآ رمضان (المواطن أولا) على مستوى كافة المحافظات، مؤكدا أن المعارض تلاقي هذا العام إقبالا غير مسبوقا نظرا لمساهمتها في تخفيف الاعباء عن المواطن خاصة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والموجات التضخمية التي ضربت كافة الأسواق العالمية .

وتلقي المهندس إبراهيم العربي تقريرا من لجان متابعة الأسواق باتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات توضح حركة البيع اليومية ومعدلات سحب البضائع والإقبال اليومي الذي تشهده المنافذ و متوسط أسعار بيع السلع وحركة الزيارات اليومية لمنافذ معارض أهلا رمضان كما شمل قائمة بمتوسط أسعار بيع السلع الاستراتيجية للمواطنين بمختلف المحافظات .

وأكد العربي أن كافة الجهات الحكومية والخاصة تتسابق في تقديم أقصى التخفيضات الممكنة تنفيذا للتكليفات الرئاسية بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمستهلكين بأسعار تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية واحتواء معدلات التضخم العالمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمات الاقتصادية والتوترات السياسية علي الساحة العالمية.

وأضاف أن لجان متابعة الأسواق باتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات تتابع حركة سحب البضائع اليومية للتأكد من توافر كافة السلع وتناسب ضخ السلع بالمنافذ مع متطلبات السوق .