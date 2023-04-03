شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة والسياحة الصيني يزور منطقة أهرامات الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، اليوم، HU Heping وزير الثقافة والسياحة الصيني والوفد المرافق له، وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم والذي اصطحبهم في جولة داخل المنطقة الأثرية.

تضمنت الجولة زيارة الهرم الأكبر من الخارج والداخل حيث زاروا الممر الأول به. وقد استمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخ الهرم وطريقة بناءه، والاكتشافات الأثرية الجديدة بالمنطقة.

ثم توجهت الزيارة إلى منطقة البانوراما حيث التقطوا الصور التذكارية، واختتمت الجولة بزيارة منطقة تمثال أبو الهول حيث استمع الوزير الصيني والوفد إلى شرح عن تاريخ التمثال وطريقة نحته، بالإضافة إلى معبدي أبو الهول والوادي.

وقد أعرب الوزير الصيني عن سعادته وإعجابه بالمنطقة الأثرية، وانبهاره بعظمة الحضارة المصرية العريقة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الثقافة والسياحة الصيني قام أمس بزيارة عدد من المواقع الأثرية بمحافظة الأقصر، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمصر، حيث زار معابد الكرنك ومعبد الأقصر ووادي الملوك والملكات ومعبد الدير البحري لحتشبسوت وتمثالي ممنون.