شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الإثنين باستثناء "الخدمات التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.5%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.7%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.5%، وصعد قطاعا الموارد الأساسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 3.3%، 3%، على التوالي، وقفزت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والعقارات بنسبة 2.6%، 2.4%، 2.3%، على التوالي.

كما زادت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والبنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.6%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1%، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، ومواد البناء بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.3%، فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.4%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.088 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 511.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79.7 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.82%، والعرب على 8.16%، واستحوذت المؤسسات على 30.77% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.22%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 102.6 مليون جنيه، 39.4 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 882.5 ألف جنيه، 23.3 مليون جنيه، 120.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 17056 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 2906 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 20355 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 7026 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 2900 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 4388 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3390 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1278 نقطة.