الاقتصاد

وزير البترول ينعى عمرو الحلبى نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات

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القاهرة - سامية سيد - ينعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والعاملون بقطاع البترول ببالغ الحزن والأسى الزميل العزيز المهندس عمرو الحلبى نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات للتخطيط والمشروعات الذى انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء فى قطاع البترول من خلال مسيرته المهنية التى ادى فيها مسئوليته على الوجه الأكمل حتى اخر لحظات حياته، سائلين الله العلى القدير أن يرحم الفقيد رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وزملائه الصبر والسلوان.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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