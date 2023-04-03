شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة المصرية السعودية للتجارة بقيمة 46.1 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة المصرية السعودية للتجارة والتنمية التجارية والسياحية بحجم تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 46.1 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة الاتحاد للألومنيوم-يونى تال 150 ألف سهم بقيمة 15 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 3.4 مليون سهم بقيمة 64.7 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعى للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالى، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقى 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.088 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 511.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79.7 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.01% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.82%، والعرب على 8.16%، واستحوذت المؤسسات على 30.77% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.22%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 102.6 مليون جنيه، 39.4 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 882.5 ألف جنيه، 23.3 مليون جنيه، 120.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 17056 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 2906 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 20355 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 7026 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 2900 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 4388 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3390 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1278 نقطة.