شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر تنخفض 30 جنيها وعيار 21 بـ2130 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب هبوط بحوالي 30 جنيها قبل قليل ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 2130 جنيها وذلك عقب هبوط بحوالي 100 جنيه ليصل إجمالي هبوط الذهب 130 جنيها خلال الأيام الثلاثة الماضية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2130 جنيها.

عيار 18 يسجل 1826 جنيها.

عيار 24 يسجل 2435 جنيها.

الجنيه الذهب 17040 جنيها.

اونصة الذهب 1977 دولارا.

هدوء أسواق الذهب

عاد الهدوء لأسواق الذهب المحلية اليوم الاثنين بعد بداية مثيرة للأسبوع وتسجيل مستويات تاريخية في أسعار الذهب لنشهد تراجعات طفيفة في الأسعار واستقرار في التعاملات اليوم وذلك بالتزامن مع تراجع في أسعار الأونصة عالمياً، وفق تقرير تحليل سوق الذهب في مصر الصادر من جولد بيليون.

الهدوء في أسواق الذهب يأتي في ظل تراجع التوترات منذ قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، وعدم تحرك سعر صرف الجنيه كما توقع العديدين في الأسواق، حيث يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار دون تغير منذ شهر تقريباً، الأمر الذي قلل من زخم ارتفاع الذهب بعض الشيء بعد التوقعات بانخفاض جديد في مستويات الجنيه.

من جهة أخرى قام كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بطرح شهادتي ادخار جديدتين بعد قرار رفع الفائدة من قبل المركزي المصري، حيث وصل العائد على الشهادة الأولى بنسبة 19% بعائد ثابت تصرف شهرياً والعائد على الشهادة الثانية متناقص بنسبة 22% والشهادتين بأجل 3 سنوات.

وصلت أسعار الفائدة بعد قرار المركزي الأخير على الودائع لليلة الواحدة إلى 18.25% وارتفعت الفائدة على الإقراض بنسبة 19.25% بينما وصل سعر الفائدة الرئيسية عند 18.75%. لتسجل اعلى مستوى منذ يوليو 2017.

السبب الرئيسي وراء ذلك يرجع إلي أن الذهب يلعب دور رئيسي في الأسواق الآن، فهو تحوط ضد التضخم الذي تخطى مستويات 30% خلال فبراير، ويعد أيضاً ملاذ آمن ضد مخاوف التغير في سعر الصرف والذي من شأنه أن يدفع التضخم إلى الارتفاع من جديد، وبالتالي فتأثير انتقال السيولة النقدية إلى شهادات الادخار يظل ضعيف على الاستثمار في الذهب.