شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.2% بجلسة الإثنين ليتجاوز مستوى 17ألف نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.088 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 17056 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 2906 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 20355 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 7026 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 2900 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 4388 نقطة.