شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط القومى يختتم زيارة علمية إلى معهد دراسات الاقتصاد الزراعى بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم وفد معهد التخطيط القومي برئاسة أشرف العربي رئيس المعهد زيارة علمية إلى معهد دراسات الاقتصاد الزراعي التابع للمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة في مونبيليه بفرنسا CIHEAM Montpellier والتي تم خلالها بحث ومناقشة آفاق التعاون بين المؤسستين.

رافق رئيس المعهد كل من مريم رؤوف مدير وحدة النمذجة بالمعهد، وفادى عبد الراضي، أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد.

وفي هذا الإطار أوضح أشرف العربي أن الزيارة جاءت بناء على دعوة الدكتور تييري دوببل، مدير معهد دراسات الاقتصاد الزراعي بمونبلييه، لبحث فرص وآفاق العلاقات العلمية بين المعهدين، لا سيما في مجالات النمذجة الاقتصادية، والمساهمة في انعكاسات شبكة MED-Amin على تحسين مرونة قطاعات الحبوب في دول البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف العربي أن الزيارة تأتي في إطار حرص معهد التخطيط القومي على تبادل المعرفة مع الجهات البحثية المختلفة، حيث تم خلالها مناقشة أطر التعاون في عدة مشروعات بحثية خاصة في قطاعات المياه والبيئة والغذاء، بالإضافة إلى إمكانية التعاون في تنظيم ورش العمل والمؤتمرات والدورات التدريبية المشتركة بين المعهدين.

جدير بالذكر أن المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة (CIHEAM) تأسس عام 1962، وهو منظمة حكومية دولية متوسطية تتألف من 13 دولة عضو وهم ألبانيا، الجزائر، مصر، فرنسا، اليونان، إيطاليا، لبنان، مالطا، المغرب، البرتغال، إسبانيا، تونس، وتركيا، ويباشر المركز مهام عمله من خلال 4 مقرات في إيطاليا واليونان وفرنسا وإسبانيا، إضافة إلى المقر الرئيسي في باريس.

ويركز عمل CIHEAM على أربع تحديات أساسية هي حماية الكوكب، والأمن الغذائي، والتنمية الشاملة، والقدرة على الصمود في وجه الأزمات والتوترات.